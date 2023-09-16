انت الان تتابع أوكرانيا تعلن أن سفينتيْ شحن تتجهان إلى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أوكرانيا السبت، أن سفينتيْ شحن تُبحران حاليًا في البحر الأسود في اتجاه موانئها؛ وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك: إن "أولى السفن المدنية، تسلك الممر المؤقت متجهة إلى الموانئ الأوكرانية".

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن أن سفينتيْ شحن تتجهان إلى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.