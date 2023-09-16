"البريثن" يلتقي ولي عهد سلطنة بروناي دار السلام وكبير الوزراء

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محمد بن مسعود - الدمام - الْتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام، محمد بن عبدالله البريثن اليوم السبت، الأمير الحاج المهتدي بالله ابن السلطان الحاج حسن البلقية ولي عهد سلطنة بروناي دار السلام وكبير الوزراء بمكتب رئيس الوزراء؛ وذلك خلال استقباله في قصر الميزان في العاصمة بندر سري بكاون.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، كما تم التطرق للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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