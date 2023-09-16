انت الان تتابع "جروسي": إيران ألغت تعيين ثلث مفتشي "الطاقة الذرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 4:25 مساءً

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم (السبت)، أن إيران أبلغتهم بقرارها إلغاء تعيين عدة مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة. وبيّن "جروسي" أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة في الوكالة، ويتمتعون بمعرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أن "إيران استبعدت فعلياً حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة لديها". وأوضح أن "الإجراء الإيراني يؤثر على التخطيط العادي، وسير أنشطة الوكالة للمراقبة في إيران". وأدان المدير العام للوكالة بشدة "هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق". ودعا طهران إلى إعادة النظر في القرار، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.

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