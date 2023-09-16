رئيس وزراء كوبا يستقبل وزير الخارجية في هافانا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 4:40 مساءً

استقبل رئيس وزراء جمهورية كوبا السيد بيدرو ماريرو، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الكوبي السيد ريكاردو كابريساس، في العاصمة الكوبية هافانا. وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما بحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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