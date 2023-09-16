شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يقود الأهلي أمام التعاون - طالع التشكيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تشكيل الراقي الأساسي أمام نظيره التعاون، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.تشكيل

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه.

في خط الهجوم: آلان ماكسيمين، روبيرت فيرمينو، رياض محرز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.