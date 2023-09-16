شكرا لقرائتكم خبر عروض جوية وبحرية لوزارة الدفاع في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضا جوية بطائرات «تايفون»، و«ف - 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 13 مدينة، هي: الرياض وجدة والظهران والدمام والجوف والجبيل والأحساء والطائف والباحة وتبوك وأبها وخميس مشيط والخبر»، كما يقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضا جوية في سماء عدد من مدن المملكة احتفاء باليوم الوطني.
وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي ومسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.
وفي الواجهة البحرية في جدة تنفذ القوات البحرية استعراضا بالقطع البحرية، واستعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، وعرضا جويا بالطائرات العامودية، إضافة إلى عرض عسكري، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للمشاة والدراجين، واستعراض خيالة، فيما تنظم معرضا للأسلحة والمعدات.
كما تنفذ في شاطئ الفناتير في الجبيل استعراضات بالزوارق البحرية وفصيل المهارات العسكرية، وفرضية لغارة برمائية لتطهير مبنى، وعرضا جويا بالطائرات العامودية، وقفزا حرا بالعلم السعودي، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للدراجين، إضافة إلى معرض للأسلحة والآليات والمعدات العسكرية، وعروض للألوان الشعبية، وفعاليات خاصة بالأطفال.
من عروض الوزارة
عروض جوية بطائرات:
«تايفون»
«ف - 15 إس»
«تورنيدو»
«ف - 15 سي»
العروض في 13 مدينة
تشكيلات وعروض جوية لفريق الصقور.
مسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي.
مسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.
استعراض بالقطع البحرية واستعراض زوارق.
عرض جوي بالطائرات العمودية.
عرض عسكري، ومسيرة بالعربات العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض جوية وبحرية لوزارة الدفاع في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.