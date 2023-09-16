مؤتمر دولي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي تنظمه جامعة الملك فيصل بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستمر 3 أيام، وذلك بمقر الجامعة بالهفوف. وثمن رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، رعاية أمير المنطقة الشرقية لهذا المؤتمر، مبينا أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.

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