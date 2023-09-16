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ابتسام الشهري متحدثًا رسميًا لـ"الطيران المدني"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعيين ابتسام الشهري متحدثاً رسمياً باسم الهيئة، ومستشاراً إعلامياً؛ لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرصه الهيئة واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، والإجابة على الاستفسارات الإعلامية المحلية والخارجية وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات الموثقة من مصدرها الرسمي.

كما تستهدف الخطوة، تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنجازات وبرامج ومبادرات ومشاريع الهيئة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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