شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو عقب التسجيل في مرمي الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، علي التعليق عن فوز فريقه بنتيجة 1/3، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

رونالدو قال:" مباراة ممتعة، وثلاث نقاط جديدة، الأمور تسير بشكل جيد ونسعي لمواصلة الزحف وراء الحصول علي صدارة جدول الترتيب ".

وتابع:" واجهنا منافسا قويا، المباريات جميعها علي مستوي عالي من الكفاءة، وهو ما يزيد من كفاءة وجودة الدوري السعودي في الفترة الأخيرة ".

واستدرك:" مواصلتي للتسجيل مع النصر أمرا يسعدني كثيرا، كما أنني لا اسعي للتوقف عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الفترة القادمة ".

جدول ترتيب الدوري السعودي

هذا ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي، ولكن بفارق 4 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.