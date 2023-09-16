انت الان تتابع تعزيزًا لمفهوم "الأنسنة".. أمين الرياض يُوجِّه بإزالة أسوار حدائق العاصمة لربطها بمحيطها الطبيعي والعمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 6:28 مساءً

وجَّه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر مراحل عدة؛ بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء، وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني. ويشمل نطاق الأعمال إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية. وتضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى في المراحل المقبلة. وأوضحت أمانة الرياض أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية؛ لدواعي السلامة المرورية. وجاء القرار ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتدادًا لمحيطها، وأكثر قُربًا من سكان الرياض وزوارها.

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزًا لمفهوم "الأنسنة".. أمين الرياض يُوجِّه بإزالة أسوار حدائق العاصمة لربطها بمحيطها الطبيعي والعمراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.