انت الان تتابع "المنفي": كارثة فيضانات درنة أكبر من قدرات ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 6:31 مساءً

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم (السبت): "إن كارثة الفيضانات التي ضربت درنة شرق ليبيا أكبر من القدرات البشرية والمادية للبلاد". وأضاف "المنفي" في بيان: "إن ليبيا تحتاج لمؤسسات وهيئات موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية، وانقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليته"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأوضح أنه طلب من النائب العام الليبي فتح تحقيق عاجل في الكارثة. ودعا "المنفي" إلى ضرورة مكافحة الفساد والوقوف بحزم في مواجهة أي استيلاء على المساعدات. وطالب الحكومة بوضع تقديرات حقيقية ومفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنفي": كارثة فيضانات درنة أكبر من قدرات ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.