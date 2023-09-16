شكرا لقرائتكم خبر محتوى إعلامي رصين لـ73 طالبا بتعليم الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت لجنة التحكيم في مسابقة المراسل الطموح التي أطلقتها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، أمس الأول، تقييم أعمال المشاركين من طلبة تعليم المنطقة بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية لجميع المراحل الدراسية، التي تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي وصقل مهارات الطلاب والطالبات.

وأظهر 73 محتوى إعلاميا قدمه طلاب وطالبات مدارس الشرقية مستوى كبيرا من الإبداع النوعي في كيفية صناعة المحتوى الإعلامي الرصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن اللجنة اعتمدت عند التقييم على عدة ركائز أهمها الدقة في نقل المعلومات بلغة صحيحة وواضحة ومفهومة، ومهارة الوقوف أمام الكاميرا، وامتلاك مهارات التواصل مع الأفراد والقدرة على طرح الأسئلة التي تؤدي إلى فهم الموضوع بشكل أوسع، إضافة إلى الثقة بالنفس والحضور، لافتا إلى أن فئات المسابقة شملت؛ أفضل «مراسل صحفي، ومذيع حلقات بودكاست، ومصور إعلامي، وكاتب محتوى قصة خبرية».

ونوه إلى أن الإدارة عملت عند إطلاق المسابقة على تهيئة المشاركين بإقامة معرض لمراحل إنتاج المادة الإعلامية.