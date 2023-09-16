شكرا لقرائتكم خبر محتوى إعلامي رصين لـ73 طالبا بتعليم الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهر 73 محتوى إعلاميا قدمه طلاب وطالبات مدارس الشرقية مستوى كبيرا من الإبداع النوعي في كيفية صناعة المحتوى الإعلامي الرصين.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن اللجنة اعتمدت عند التقييم على عدة ركائز أهمها الدقة في نقل المعلومات بلغة صحيحة وواضحة ومفهومة، ومهارة الوقوف أمام الكاميرا، وامتلاك مهارات التواصل مع الأفراد والقدرة على طرح الأسئلة التي تؤدي إلى فهم الموضوع بشكل أوسع، إضافة إلى الثقة بالنفس والحضور، لافتا إلى أن فئات المسابقة شملت؛ أفضل «مراسل صحفي، ومذيع حلقات بودكاست، ومصور إعلامي، وكاتب محتوى قصة خبرية».
ونوه إلى أن الإدارة عملت عند إطلاق المسابقة على تهيئة المشاركين بإقامة معرض لمراحل إنتاج المادة الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر محتوى إعلامي رصين لـ73 طالبا بتعليم الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.