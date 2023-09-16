برامج تدريبية جديدة لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر

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وقع الاتفاقية وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان الجريس، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية الدكتور فواز العلمي.
وتهدف إلى تسخير الجهود وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى في نشر الثقافة والوعي بالمرض، ومسبباته وطرق التعامل مع المرض، والمريض، ومساعدة المرضى، وأسرهم للتعايش والتأهيل الملائم لهم، وإقامة مجموعة من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية، إذ تعد هذه الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لخدمة المرضى، وذويهم، تُسهم في خدمة المرض، والمرضى، على حد سواء.
يذكر أن الجمعية تعرض خدماتها خلال التواصل على الأرقام (0112143838) و (0114100112)، ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer، وخلال الموقع الالكتروني للجمعية www.alz.org.sa، والمقر الرئيس للجمعية.
أهداف الاتفاقية
- تسخير الجهود وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى.
- نشر الثقافة والوعي بالمرض ومسبباته.
- التوعية بطرق التعامل مع المرض والمريض.
- مساعدة المرضى وأسرهم للتعايش والتأهيل.
- إقامة مجموعة من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية.
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