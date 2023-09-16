شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنين صدما مركبة رسمية بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر، على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا، وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام معرضين حياة الآخرين للخطر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكشف الأمن العام على منصة إكس، مساء السبت، أن شرطة محافظة وادي الدواسر ألقت القبض على المتهمين.