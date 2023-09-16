شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن السبت المقبل أول أيام الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن الخريف يبدأ رسميا يوم السبت المقبل.

وكتب متحدث الأرصاد، على منصة "إكس" اليوم السبت: "يبدأ السبت المقبل فلكياً.. توقعات بارتفاع الحرارة على الرياض ونجران بدرجتين عن المعدل، ودرجة ونصف على باقي المناطق.. وارتفاع هطول الأمطار من (50-60)% على الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من الرياض ومكة المكرمة".

طقس السعودية

كان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أوضح، صباح السبت، أن حالة الطقس في جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.