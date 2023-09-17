شكرا لقرائتكم خبر عن "نحلم ونحقق".. حائل ترسم أكبر لوحة لشعار اليوم الوطني الـ93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة حائل، أول أمس الجمعة، لوحة لأكبر تجمع بشري بالمملكة لشعار اليوم الوطني الــ 93 "نحلم ونحقق"، في حديقة الورود، بمشاركة جهات حكومية، وأكثر من 1500 مشارك ومتطوع ومتطوعة، بطول 5000 متر مربع، ضمن احتفالات اليوم الوطني، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية.

وتحت شعار "نحلم ونحقق" اصطف الآلاف من المتطوعين أبناء منطقة حائل، إلى جانب العديد من أفراد الجاليات المقيمة، وكونوا لوحة فنية مبدعة، للمشاركة في اليوم الوطني.

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اليوم الوطني السعودي

بدأت الفكرة كمبادرة من أمانة منطقة حائل، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل رسم شعار "نحلم ونحقق" وهو جزء من صور التلاحم بين الشعب والمقيمين والقيادة.

وجرى رسمها لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني، بالتزامن مع رسم اللوحة جرى توزيع 1500 كاب وتي شيرت وعلم بشعار اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتوثيق الحدث ونشره، مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الــ 93.