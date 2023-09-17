حائل ترسم أكبر لوحة لشعار اليوم الوطني

نفذت أمانة منطقة حائل، الجمعة، لوحة لأكبر تجمع بشري بالمملكة لشعار اليوم الوطني الــ93 «نحلم ونحقق»، في حديقة الورود، بمشاركة جهات حكومية، وأكثر من 1500مشارك ومتطوع ومتطوعة، بطول 5000 متر مربع ضمن احتفالات اليوم الوطني بإجمالي 3000 ساعة تطوعية.

وتحت شعار «نحلم ونحقق» اصطف الآلاف من المتطوعين أبناء منطقة حائل الى جانب العديد من أفراد الجاليات المقيمة وكونوا لوحة فنية مبدعة، للمشاركة في اليوم الوطني.

بدأت الفكرة كمبادرة من أمانة منطقة حائل، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتتمحور حول لوحة كبيرة تشمل رسم شعار «نحلم ونحقق»، وهو جزء من صور التلاحم بين الشعب والمقيمين والقيادة، وتم رسمها لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع 1500 كاب وتي شيرت، وعلم بشعار اليوم الوطني «نحلم ونحقق»، وتم توثيق الحدث ونشره، مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الــ 93.