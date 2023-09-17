تواصل مع أهلك واستذكر النعم.. "4 ممارسات تحسّن نفسيتك" تكشفها "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، عن 4 ممارسات مهمة تساعد الفرد على الوصول إلى حالة جيدة من الصحة النفسية.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصة "إكس"، أن "التواصل مع الأهل، وطلب المساعدة، وإدارة الضغوط، واستذكار النعم، خطوات مهمة لصحتك النفسية".

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