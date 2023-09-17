انت الان تتابع 3 أنواع وميلاد الرجال به مرجّح.. ماهية "عمى الألوان" تبرزها "سعود الطبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 7:58 صباحاً

قالت مدينة الملك سعود الطبية -عضو تجمع الرياض الصحي الأول- إن عمى الألوان يحدث عندما لا يتمكن الشخص من رؤية الألوان بالطريقة العادية؛ مشيرة إلى طبيعته وألوانه. وأوضحت المدينة، أن عمى الألوان هو ضعف رؤية الألوان أو القصور في رؤيتها؛ مما يؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين ألوان معينة، وعادة ما يكون عمى الألوان وراثيًّا؛ منبهة إلى أن الرجال على الأرجح يولدون مصابين بهذه الحالة من عمى الألوان. وعن أنواع عمى الألوان، بيّنت المدينة، عبر إنفوجراف على حسابها بـ"إكس"، أنه قد لا يكون لدى الأشخاص المصابين بعمى الألوان القدرةُ على تمييز 3 أنواع هي: "درجات مختلفة من اللونين الأحمر والأخضر (الأكثر شيوعًا)"، و"درجات مختلفة من اللونين الأزرق والأصفر (الأقل انتشارًا)"، و"أي ألوان". وأضافت: "الأشخاص المصابون بقصور في رؤية الألوان، عادة لا يكون لديهم قصور تام في رؤية كلتا مجموعتي الألوان، ويمكن أن تكون العيوب خفيفة أو متوسطة أو شديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر 3 أنواع وميلاد الرجال به مرجّح.. ماهية "عمى الألوان" تبرزها "سعود الطبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.