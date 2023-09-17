السعودية | السعودية أولى دول المنطقة في إتاحة ترددات نطاق 600 ميغاهرتز

شكرا لقرائتكم السعودية أولى دول المنطقة في إتاحة ترددات نطاق 600 ميغاهرتز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية عن عقد مزاد الطيف الترددي الخامس لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية "IMT" في النطاقات (600 و700 و3800) ميغاهرتز، في 16 من أكتوبر المقبل.

وتسعى الهيئة من خلال إتاحة هذه الترددات إلى تحسين تغطية شبكات الجيل الخامس، ورفع مستوى جودة الخدمة في الطرق والمنافذ الحدودية ومسارات قطارات الركاب، وتعزيز سرعات الإنترنت للمستخدمين، إضافة إلى تنمية الاستثمار وتحفيز التنافسية في الخدمات اللاسلكية.

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وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعد خطوة معززة للمكانة الريادية للمملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، كما يأتي ضمن جهودها في تنفيذ "خطة تمكين الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023" التي اعتمدتها في عام 2020م، وانطلاقا من دورها الإستراتيجي في تمكين شبكات الجيل الخامس في المملكة.

ووفق وكالة "الأنباء السعودية" فبهذه الخطوة تصنف المملكة بذلك كأولى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في إتاحة ترددات نطاق 600 ميغاهرتز، والأولى عالميا في إجمالي الترددات المرخصة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية للنطاقات الأقل من 5 غيغاهرتز.

وتضمنت الوثيقة عناصر تصميم وقواعد المزاد المختلفة كتقسيم القنوات لمختلف النطاقات، والشروط الفنية والتنظيمية، إلى جانب آلية تحديد أهلية المنافسة للمشاركة والالتزامات والأسعار الافتتاحية المرتبطة بالقنوات المطروحة في هذا المزاد.