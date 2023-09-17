السعودية | "تداول" تطلق 4 مؤشرات جديدة لحجم الشركات والطروحات الأولية

شكرا لقرائتكم "تداول" تطلق 4 مؤشرات جديدة لحجم الشركات والطروحات الأولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت "تداول السعودية" عن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن إطلاق هذه المؤشرات الجديدة - والتي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية- يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.

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وتعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.

ويركز مؤشر تداول للطروحات الأولية على الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال الخمس سنوات الماضية. ويقدم هذا المؤشر للمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة حديثاً، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.