شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان التمور السادس يفتتح أبوابه الثلاثاء المقبل في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظِّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة مهرجان التمور في نسخته السادسة في منطقة الباحة، يوم الثلاثاء المقبل، بحديقة طيبة الاسم بمحافظة العقيق.

ويعرض تجار التمور والمزارعون في المهرجان أجود أنواع التمور وأشهرها في المحافظة ومراكزها الذي يصاحبه عدد من الفعاليات،

تشجيع المزارعين

يهدف المهرجان إلى إبراز إنتاج التمور في المنطقة، وتشجيع المزارعين وتعريف المجتمع على الثروة الزراعية، واستقطاب مصانع التمور بالمحافظات المجاورة، لتعريف المزارعين بكيفية الاستفادة من الإنتاج وحفظه بطريقة صحيحة تمكّنهم من تسويقه طوال العام.

وسخَّرت إدارة المهرجان جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في أحد أهم أسواق التمور، سعيًا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالًا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية.