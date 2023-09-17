شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الشرق الأوسط.. قلعة ديزني في موسم الرياض 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة الذي سيكون بهوية ابتكارية وجديدة كُلياً تحت شعار "Big Time" إنشاء قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض بذكرى تأسيسها

ومن المتوقع أن تقدم القلعة في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" عروضًا مذهلة، مستوحاة من أشهر أفلامها المتحركة .

ديزني على الجليد

انطلقت قبل عدة أشهر ، فعاليات العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" بنسخة 100 عام من العجائب، ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تستمر حتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر الحالي، لتمنح الزوار تجارب ممتعة عبر القصص الخيالية والمشاهد الفنية الرائعة.

ويقدم العرض للزوار على فترتين من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، تبدأ الأولى منها عند الخامسة عصرًا، والثانية عند التاسعة مساءً، وفي يومي الجمعة والسبت يبدأ العرض الأول عند الثانية ظهرًا، والعرض الثاني عند السادسة مساءً، ويتناول العرض من خلال شخصيات ديزني المحبوبة قصص الخيال والتفاصيل العجيبة على أرض الجليد.

وتستعيد عروض ديزني على الجليد أفضل الذكريات خلال الـ 100 عام عبر شخصياتها المحبوبة وعوالمها الخيالية والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة.

أرقام موسم الرياض

عن أرقام وخدمات موسم الرياض، أوضح "آل الشيخ" أنه يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة وتمكين أكثر من 2000 شركة.

كما سيكون هناك مسابقة لأول مرة تحت اسم "البحث عن الكنز"، وجائزتها ستكون من الأكبر في العالم.

يذكر أن شعار موسم الرياض هذا العام جريء ونابض بالحياة، يعكس الحماس والتنوع، مقدما تجارب استثنائية.