شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها المنح الدراسية.. وزير التعليم يبحث آلية التبادل العملي مع فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وزيرة التعليم للتعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية فرنسا سليفي ريتايو.

ووقّع الجانبان برنامجاً تنفيذياً؛ لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التعليم الجامعي، ودعم الشراكات العلمية والبحثية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والجامعات في البلدين.

فرص التعاون القائمة والمستقبلية

واستعرض اللقاء فرص التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال البحث العلمي والابتكار، وبحث فرص الاستثمار التعليمي في المملكة، إضافةً إلى التطرق لملف تبادل المنح الدراسية، وابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء السعوديين في فرنسا.​