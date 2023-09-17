شكرا لقرائتكم خبر عن "بوليفارد هول"..تعرف على أحدث مناطق موسم الرياض 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة الذي سيكون بهوية ابتكارية وجديدة كُلياً تحت شعار "Big Time" ، منطقة بوليفارد هول "blvdhall" وهو مبنى استثنائي متعدد الاستخدامات، وتعد من المناطق الجديدة في هذا الموسم، بني خلال 60 يومًا، بمساحه تزيد عن 200 ألف متر مربع، بارتفاع 42 متر ، ويتسع لكثر من 40 ألف شخص في نفس اللحظة.

ويضم بوليفارد هول فعاليات كبرى في موسم الرياض، من بينها نزال حزام موسم الرياض، وهو أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل في العالم.

كما أنه مجهز بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية، لتستضيف حفل الافتتاح والنزال المرتقب، إضافة إلى باقي الفعاليات الكبرى التي سيستضيفها الموسم ومنها المباريات الكروية.

موسم الرياض

كان قد أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة يضم تجارب عالمية.

كما سيكون الافتتاح يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل على العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، وهو أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.