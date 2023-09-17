شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إنذار.. البيئة تشدد الرقابة على مشاريع الإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الثروة الحيوانية و مكتب الوزارة بمحافظة خليص، أعمالها الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني التابعة للمحافظة للتأكد من مدى تطبيقها لإجراءات الأمن الحيوي.

جاء ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة وقاء مكة".

متابعة مشاريع الإنتاج

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري، مبيناً أن الوزارة مع الجهات ذات العلاقة وفرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان، مبيناً أن الأمن الحيوي يعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، كما أنه يعتبر وقاية وليس علاجًا.

واستطرد أن المهام التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي، تتلخص في مراقبة موقع المشروع وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان.

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، أنه تم توجيه اكثر من 12 إنذارًا لملاحظات حول إجراءات الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة على أي شخص تثبت مخالفته لها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني " 939" .