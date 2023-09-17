شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تشارك بحملة تنظيف شواطئ جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أمانة المحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وحرس الحدود "قطاع جدة"، وشرطة محافظة جدة، حملةً لتنظيف شواطئ محافظة جدة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف: إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي وتأتي لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.

وأكد الخليف، حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إسهامات المتطوعين

من جهته أشار المهندس حسين فلمبان، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، إلى مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلّفات في شاطئ أبحر بجدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوّعين للتعبير عن حبّهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان حمودة، أن الأمانة تسعى لتكثيف المبادرات التوعوية، من خلال التعاون مع القطاع العام والخاص والمدارس التعليمية، لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة البيئة البحرية.