شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يستقر على الثلاثي الأجانب للهلال في مباراة نافباخور الأوزبكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفريق الأول الكروي بنادي نافباخور الأوزبكي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين ناديي الهلال ونافباخور الأمريكي على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في التاسعة مساء يوم الغد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.



خيسوس يستقر على أجانب الهلال

واستقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أجانب الزعيم خلال مباراة نافباخور الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على قاعدة 4+1، باختيار 4 لاعبين أجانب في أي مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى لاعب آسيوي.

وحسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية اختار المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ثلاثة من العناصر الأجنبية لمباراة نافباخور الأوزبكي، وهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه مالكوم فيليب، بالإضافة إلى الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق.

ويفقد فريق الهلال السعودي خدمات الجناح سالم الدوسري، في مباراة نافباخور، وذلك بسبب قرارٌ انضباطي من قِبل الاتحاد الآسيوي بالإيقاف مواجهتين، بخلاف الإيقاف التلقائي ثلاث مواجهات، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.