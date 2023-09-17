شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يكشف سبب التسمم وتصريحات مدوية بعد الفوز على التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وأكد النجم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواصلة زملائه اللاعبين على تصحيح الأخطاء.

وقال رياض محرز في تصريحات إعلامية عقب نهاية مباراة التعاون: "سيطرنا على اللقاء، وارتكبنا بعض الأخطاء التي سنواصل العمل على تصحيحها".

وتابع: "في جميع المباريات التي خضناها أهدرنا العديد من الفرص، ولا بد أن نطور الجوانب التي تُلعب من الصندوق إلى الصندوق، الدفاعية والهجومية".

وبسؤاله عن الأنباء المنتشرة حول عدم مشاركته في المواجهة أوضح محرز: "صحيح أمس كنت في المستشفى، بسبب بعض الطعام غير الجيد".

موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري روشن السعودي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتقام المباراة بين ناديي أهلي جدة والنصر يوم الخميس المقبل الموافق في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.