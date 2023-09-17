كوابيس وكدمات وفقدان ثقة.. 6 أعراض لـ"التنمر المدرسي" تُوَضحها "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:30 صباحاً

كشفت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة- 6 أعراض رئيسية للتنمر المدرسي الذي تظهر آثاره على الأطفال والطلاب. وأوضحت المديرية، أن من أعراض التنمر المدرسي: (فقدان رغبة الطفل في الذهاب للمدرسة، وعدم مشاركته اللعب والنشاطات الأخرى، ووجود بعض الكدمات على جسد الطفل). وأشارت عبر حسابها على "إكس"، إلى أن من الأعراض: (معاناة الطفل من الأرق والكوابيس المزعجة، وفقدان ثقته بنفسه، وعدم تقدير ذاته، ورفض الطفل للمناسبات الاجتماعية).

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