انت الان تتابع ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:36 صباحاً

تَصَدّر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 7 أهداف. واحتل المركز الثاني والثالث، السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر بالتساوي؛ حيث سجل كل منهما 6 أهداف. وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بالمركز الرابع برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد. ويتساوى أيضًا ميتروفيتش وحمدالله مع كل من مالكوم لاعب الهلال، والمغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، وقد سجّل كلًّا منهما 5 أهداف أيضًا.

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