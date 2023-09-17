4 محاذير.. "الغذاء والدواء" تدعو لاتباع إرشادات السلامة في أقسام الأشعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:39 صباحاً

دعت هيئة الغذاء والدواء إلى اتباع إرشادات السلامة في أقسام الأشعة المختلفة للحفاظ على الصحة. وأوضحت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن المريض عليه الاستفسار من الممارس الصحي عن خطوات الإجراء، وإبلاغ الطبيب في حال وجود حمل أو شك في الحمل قبل إجراء التصوير. وتابعت الهيئة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، أن الانتباه للعلامات التحذيرية بخطر الإشعاع داخل أقسام الأشعة ضروري، مع تجنب البقاء فيها فترة طويلة، إلى جانب مراقبة الضوء التحذيري الموجود على أبواب غرف الأشعة الذي يشير إلى أن جرعة الأشعة تمّ إطلاقها.

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