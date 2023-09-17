انت الان تتابع مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان: الاحتياجات الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفيرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:43 صباحاً

أوضح مدير الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، أن الاحتياجات الإغاثية الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفير الإيواء والغذاء للمتضررين. وأضاف العصيمي، أن المرحلة التالية لتقديم الجهود الإغاثية تكون بمساعدة النازحين على العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها بسبب الكارثة التي حلت بهم. ولفت في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، يعمل مع منظومة دولية لتقديم المساعدات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يغطي القطاعات المستهدفة بالدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن اليوم شهد انطلاق طائرة المساعدات الثانية، وغداً ستصل الطائرة الثالثة المحملة بكل ما يحتاج إليه المضارون.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان: الاحتياجات الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.