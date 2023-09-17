شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في بيرسبوليس الإيراني قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على بيرسبوليس الإيراني، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين ناديي النصر السعودي ونظيره نادي بيرسبوليس الإيراني على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا "موسم 2023-2024".

صدمة لبيرسبوليس بسبب إيكدري

وكشف الإعلامي الإيراني داوود إيكدري، عن تطور إصابة علی رضا حارس مرمى فريق بيرسبوليس، استعدادا لمواجهة النصر، في دوري أبطال آسيا 2023.

وأشار الإعلامي الإيراني داوود إيكدري، في تصريحاته اليوم الأحد، إلى زيادة احتمالیة مشارکة علی حارس المرمى رضا بیرانوند أمام النصر، بعد تعافيه من الإصابة.

وأختتم داوود إيكدري، أن حارس مرمى علي رضا تدرب في الأیام الماضیة بشكل جيد تحت إشراف الطاقم الطبي لفريق بيرسيبوليس، ومن المحتمل أن يلحق بمواجهة النصر، على أن يحدد آخر فحص طبي غدا الاثنين تواجده أمام العالمي بشكل رسمي.