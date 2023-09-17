تفاعلًا مع "الخليج 365".. "أمانة جدة": المبنى المهجور كان به مستشفى سابق والمالك لم يتجاوب

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محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت أمانة محافظة جدة مع ما نشرته "الخليج 365" حول المبنى المهجور الذي يقع في أحد أكبر شوارع المحافظة تحت عنوان "مبنى مريب بأحد أكبر شوارع جدة أبوابُه مفتوحة ونوافذه مكسورة ونيران تشتعل".

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي لـ"الخليج 365"، أن الموقع عبارة عن مبنى لمستشفى سابق، وتم رصده ضمن قائمة المباني المهجورة، وقامت البلدية بإشعار المالك؛ لكنه لم يتجاوب؛ مما أدى إلى الرفع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بحق المالك.

وكان سكان حي الشاطئ بجدة قد شكوا من مبنى مهجور يتكون من عدة طوابق به زجاج نوافذه مكسورة وأبوابه مفتوحة ويشكّل خطرًا أمنيًّا؛ حيث أخلي منذ أشهر عدة، وبقي مفتوحًا ملاذًا لمروّجي المخدرات واللصوص والجناة ومخالفي أنظمة الإقامة؛ مطالبين بإيجاد حلول عاجلة إما بإزالته وإما بإغلاق أبوابه أو باتخاذ تدابير.

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