انت الان تتابع تحذير وتفعيل للطوارئ.. فرق الطائف الميدانية تنتشر للتعامل مع آثار "المطرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فعَّلت أمانة الطائف، خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في التعامل بشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد الكثيف، التي تشهدها المحافظة منذ أيام.

ونشرت "الأمانة" فرق العمل الميدانية المكوَّنة من العمالة والمعدات والآليات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة؛ لإزالة مخلَّفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أي أضرار، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكسح التجمعات المائية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وقت هطول الأمطار.

وأهابت أمانة الطائف بالأهالي عدم الخروج للمواقع المفتوحة وقت هطول الأمطار حتى لا يتعرض أي شخص لأخطار الصواعق، كما حذرت العائلات من الخروج للتنزه بجوار مستنقعات البرك المائية التي تنجم عن الأمطار لتجنب الغرق، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول في مثل هذه الأوقات خشية تعرضهم لأخطار السيول المنقولة، كما كثفت الأمانة جهود الاحتواء في المراكز السياحية، كالهدا والشفا، في ظل التدفق السياحي الكثيف عليهما من الأهالي والزوار على مدار أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المطيرة بالمرتفعات.

وحثت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات باستمرار الحالة المطرية، وأهابت بالتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ، على الرقم المختصر 940 على مدار الساعة، أو عبر تطبيق "بلدي".