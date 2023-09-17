شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تفعيل خطط الطوارئ في التعامل مع الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت أمانة الطائف خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في التعامل بشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد الكثيف، والتي تشهدها المحافظة منذ أيام.

ونشرت الأمانة فرق العمل الميدانية المكوَّنة من العمالة والمعدات والآليات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإزالة مخلَّفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أي أضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكسح التجمعات المائية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وقت هطول الأمطار.

التصرف في توقيت المطر

أهابت أمانة الطائف بالأهالي عدم الخروج للمواقع المفتوحة وقت هطول الأمطار حتى لا يتعرض أي شخص لأخطار الصواعق، كما حذرت العائلات من الخروج للتنزه بجوار مستنقعات البرك المائية التي تنجم عن الأمطار لتجنب الغرق، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول في مثل هذه الأوقات خشية تعرضهم لأخطار السيول المنقولة.

كما كثفت الأمانة جهود الاحتواء في المراكز السياحية، كالهدا، والشفا في ظل التدفق السياحي الكثيف عليهما من الأهالي والزوار على مدار أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المطيرة بالمرتفعات.

وحثت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات باستمرار الحالة المطرية، وأهابت بالتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ، على الرقم المختصر 940 على مدار الساعة، أو عبر طريق تطبيق "بلدي"

. وشرحت الأمانة في بيان لها أنها نشرت أكثر من 450 عاملًا بلجنة الأمطار والسيول التابعة لأمانة الطائف في المواقع كافة بالمحافظة؛ لتنظيف مصارف السيول، وإزالة الشوائب التي تعيق انسيابية تدفق المياه في شبكة التصريف التي تغطي المحافظة، وتهيئة المناهل كافة في ظل الأجواء الغائمة التي تشهدها الطائف، وتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على الطائف بشكل خاص ومحافظات منطقة مكة المكرمة عمومًا.