تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط "القيادة العامة" بالخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 11:16 صباحاً

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، اليوم (الأحد)، في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات شهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى اهتزاز المباني السكنية في محيط قيادة الجيش، وتصاعدت أعمدة الدخان من المكان. وأضافوا أن قوات الدعم السريع، أطلقت قذائف مدفعية وصاروخية بشكل مكثف في اتجاه القيادة العامة، فيما رد الجيش بالمدفعية الثقيلة، واستهداف نقاط تمركز قوات الدعم السريع في مناطق أبو آدم، وجنوب الحزام، جنوبي العاصمة الخرطوم، وفقاً لـ"فرانس برس". من جهته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في بيان: "إن المليشيا المتمردة حاولت الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، وإن قوات الجيش صدت المهاجمين، وكبدتهم خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من المركبات القتالية". واتهم "عبدالله" قوات الدعم السريع، باستهداف أحياء بانت، والعباسية، والموردة، جنوبي أم درمان؛ مما أدى إلي جرح 40 مدنياً. وتعرض برج النيل للبترول، للاستهداف في منطقة المقرن، بالقرب من بنك السودان المركزي، غربي العاصمة الخرطوم، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.

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