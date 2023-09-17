شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مبتكراً يتنافسون في أضخم هاكاثون لريادة الأعمال المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة جدة، أمس السبت، تنافساً مثيراً بين 50 شاب وفتاة من المبتكرين والرواد وصناع التغيير، في أكبر منصة سعودية لاستكشاف المبدعين، تستضيفها جامعة الأعمال والتكنولوجيا على مدار ثلاثة أيام، عبر "شيپاثون" هاكاثون ريادة الأعمال المجتمعية، الذي يعد الأضخم من نوعه.

يهدف الهاكاثون إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية المحلية في عدد من المسارات الأساسية والحيوية.

وأكدت الدكتورة ضحى أبو السعود، وكيلة شؤون الطلاب ومدير مركز المهنة والخريجين ومحكم المسابقة، أن الفعالية شهدت سباقاً عملياً ايجابياً لافتاً بين الطلاب والطالبات في ريادة الأعمال المجتمعية، مشيرة إلى أن فريق "الجلوبل شيبرز" نجح في تنظيم " شيپاثون" هاكاثون الريادة والمسؤولية المجتمعية.

وتابعت "استطاع أن يجمع صناع التغيير المتحمسين لتطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية المحلية في ثلاث مسارات رئيسية هي البيئة والاستهلاك المسؤول، الصحة والرفاهية، التعليم والتطوير المهني".

تطوير جماعي

ولفتت إلى أن المشاركين نقلوا على مدار 3 أيام النصيحة والتوجيه وحضروا عدد من ورش العمل، وتفانوا في تطوير أفكارهم ونماذجهم الأولية بشكل جماعي، وانتهى اليوم الأخير بتقديم المشاركين لحلولهم التي نالت إعجاب وتقدير مجموعة مرموقة من الحكام، تتألف من خبراء وقادة المجتمع.

وأرجعت سارة الحارثي قائدة فريق "الچلوبل شيبرز .. جدة" نجاح الحدث إلى التعاون الجماعي والرغبة في الإبداع والابتكار، قائلة: "جمع الحدث مجموعة متنوعة من الأفراد المتحمسين لمعالجة القضايا المجتمعية عبر مسارات متعددة، وسلط نجاح الحدث الضوء على الإمكانيات الرائعة للمشاريع التي يمكن أن تساهم في تسريع تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزز التمكين في القطاع غير الربحي وتغذي طموحات الرياديين الاجتماعيين الناشئين".

شغف الشباب

فيما قال أحمد أبوالعلا قائد مشروع شيپاثون: "شيپاثون هو شهادة على موهبة وشغف وتفاني شبابنا، ونتطلع إلى بناء هذا الزخم ودعم المشاركين في رحلاتهم الريادية المجتمعية لإحداث تأثير إيجابي وملموس في مدينة جدة".

وجذب الحدث الذي استضافته جامعة الأعمال والتكنولوجيا، عدد من الداعمين، حيث قدموا موارد قيمة للمشاركين، وحقق الحدث شراكات مع مؤسسات مرموقة، بما في ذلك جامعة "سان دييجو" الأمريكية، وتحدي الابتكار الاجتماعي العالمي في فاولر، وساهمت الفاعلية في تعزيز بيئة يزدهر فيها الشباب المبتكرون ورواد الأعمال المجتمعية، وكان الهاكاثون منصة مثالية للأفراد الذين يقودهم الأثر لاستكشاف قدراتهم الإبداعية وإحداث فرق ملموس في مجتمعهم.

مسك الختام

وفي ختام الفاعلية أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في مسابقة الابتكارات للهاكاثون وهم: فريق Mashorah في المركز الاول، فريق Nebula في المركز الثاني وفريق Workforce Wellness في المركز الثالث.

"الهاكاثون" هو حدث يلتقي به نخبة من الأفراد الطموحين يشتركون فيما بينهم بالاهتمامات والمهارات لتبادل الخبرات أو حل مشكلة ما، وقد يكون أيضا لغايات البدء ببناء مشروعٍ ما من الصفر وحتى الاحتراف.

ويشار إلى الهاكاثون بمثابة القلب النابض للتحفيز على الابتكارات بين الأفراد والمنشآت، ويذكر بأن مثل هذه الأحداث تحظى باهتمام المؤسسات والشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

تبدأ فعالية الهاكاثون بالتعريف بالحدث والأسباب التي استدعت لإقامته ومقدمة توضح الهدف منه، ثم تبدأ خطوة تبادل الأفكار واستعراضها أمام الجميع حول منتجٍ أو فكرة ما في المسارات الأساسية.