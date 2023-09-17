اخبار السعوديه

تجاوب وتعاون

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الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

أصدر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ،...

623d893bb7.jpg الرياض :
e52fea73ba.jpg02 ربيع الأول 1445 هـ

وفقا لـ4 مجالات..بدء عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي الحالي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب​، عن انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، التي تأتي ضمن البرنامج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 ربيع الأول 1445 هـ

أمطار ورياح نشطة على مكة والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 ربيع الأول 1445 هـ

خطة للتوسع في الاستزراع السمكي

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان، لـ«دوت الخليج» أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png02 ربيع الأول 1445 هـ

66 % من أعمال التفتيش الوقائي تقودها بلدي

فاقت أعمال التفتيش الوقائي بلدي أعمال التفتيش الوقائي سلامة، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت 268.657 عملية تفتيش وقائية،...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png01 ربيع الأول 1445 هـ

261 طنا مبيعات حراج تمور العلا في أسبوعين

أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موقعا لمزادات بيع التمور في محافظة العلا، خدمةً للمزارعين واستقطاب التجار والمستثمرين من مختلف...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png01 ربيع الأول 1445 هـ

رياح على جدة والشرقية ونجران

شهدت محافظتا جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، رياحا شديدة تراوحت سرعتها بين 40-49 كم/ساعة، وشملت تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png01 ربيع الأول 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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