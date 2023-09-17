انت الان تتابع تحت حماية شرطة الاحتلال.. الأردن تدين اقتحام متطرّفين للمسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت الحكومةُ الأردنية، اليوم، اقتحامَ المتطرّفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبما يمثّل خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب الناطقُ الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في بيان، إسرائيلَ بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكفّ عن جميع الممارسات والانتهاكات بحقّ المسجد الأقصى، واحترام حرمته، محذرًا من استمرار هذه الانتهاكات.

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