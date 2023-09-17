الأمم المتحدة: نزوح 6500 أسرة جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور بسوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الأمم المتحدة: إن 6500 أسرة نزحوا جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور بسوريا، وإن هناك 96 وفاة وإصابة 106 آخرين؛ جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور.

فيما أعلن المرصد السوري أن أنباء عن خسائر بشرية جراء استهداف مسيرة تركية لسيارة عسكرية بريف القامشلي.

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