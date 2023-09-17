انت الان تتابع فنادق الرياض ربحت 94 مليون ريال في أسبوع "سيتي سكيب".. هنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 2:30 مساءً

استمر معرض "سيتي سكيب" العالمي لمدة أربعة أيام في قلب العاصمة الرياض، واختتم أعماله الأربعاء الماضي بحصيلة مشروعات تجاوزت قيمتها الـ 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر وفق "سكاي نيوز". أكد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي التأثير المباشر للمعرض من خلال حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليار ريال "مليار دولار". وأضاف "الخميسي" أن التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة والطيران والفنادق بلغ أكثر من 94.500.000 ريال، مبينًا أن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي. وشهد "سيتي سكيب" العالمي الذي جاء تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، حضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع العقاري والمصرفي.

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