شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم السياحة.. "هيئة النقل" تدشن "أجرة العُلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، "أجرة العُلا" بهويتها الجديدة في مطار العلا الدولي، بحضور وكيل النقل البري في هيئة النقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، ونائب رئيس تسويق الوجهة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم.

ويأتي تدشين "أجرة العُلا" , بهدف الإعلان عن انطلاق خدمات النقل بالأجرة في المطار، وتوفرها للزوار وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، إذ تراعي المواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للنقل أهمية تحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات.

نطاق الهوية المعتمدة

وتعد "أجرة العلا" أول هوية يتم اعتمادها والعمل بها خارج نطاق الهوية المعتمدة لنشاط الأجرة "أجرة المطار" في بقية مدن ومناطق المملكة، وذلك لأهمية محافظة العُلا كوجهة سياحية ومقصد مهم للكثير من السياح والزوار.

كما تنطلق هوية أجرة العلا من عمقها التاريخي الأصيل، لتضع الزائر أمام صورة متكاملة ومنسجمة عن طابع المحافظة ومقوماتها الطبيعية، وإرثها العريق.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن أكثر من 13 ألف سيارة تعمل في نشاط الأجرة، وتتكامل في خدماتها الحيوية مع كافة أنماط ووسائل النقل الأخرى، لتسهم في توفير خيارات عدة أمام المستفيدين، وتسهيل تنقلهم.