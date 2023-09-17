شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء على كويتي في تركيا.. قانونيون: التوجه للسفارة أهم الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد انتشار فيديو يكشف عن اعتداءٍ تعرض له مواطن كويتي في مدينة طرابزون التركية، كشف قانونيان لـ"اليوم" عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية حقوق المواطنين الخليجيين المتضررين في الخارج.

وأكد القانوني نبيل قملو ، أن أي مواطن خليجي يتعرض لأذى أو ضرر في أي دولة ينبغي عليه التوجه مباشرةً إلى سفارة بلاده للحصول على الدعم اللازم.

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وشدد على أن السفارة الكويتية في تركيا يجب أن توكل محاميًا لمتابعة القضية وضمان حقوق المواطن واستكمال الإجراءات القانونية حتى النهاية.

الاعتداء على سائح كويتي

وقال المحامي محمد الشهراني، إنه على المواطنين أن يتوجهوا إلى سفارات بلدانهم ويطلبوا الإرشادات اللازمة وفقًا لقوانين الدولة التي وقعت فيها المشكلة، سواء كان ذلك يتطلب تطبيق عقوبات أو المطالبة بالتعويضات بناءً على نظام تلك الدولة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية.

وأظهر المقطع مشهد صادم للمواطن وهو مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.

السلطات التركية

وفيما يتعلق بالحادثة، أعلنت سفارة الكويت في تركيا أن المواطن المعتدى عليه بخير وسيأخذ حقه، مشيرة إلى أنها تتواجد في طرابزون لمتابعة القضية بكل دقة.

وتمكنت السلطات التركية من اعتقال المشتبه به خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة، وجرى حجزه وفقًا لتصريحات السفارة، التي أكدت أن السلطات التركية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية.

وتابع محامي السفارة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد.

مجلس الأمة الكويتي

وعلى صعيد آخر، عبَّر العديد من الشخصيات العامة في الكويت عن غضبهم واستيائهم من هذا الحادث، خاصةً بعد تكرار حوادث مشابهة في السابق.

وفي هذا السياق، طالب النائب محمد الرقيب عضو مجلس الأمة الكويتي وزارة الخارجية باتخاذ موقف دبدلوماسي قوي يحمي كرامة وسلامة المواطنين الكويتيين ويضع حدًا لتكرار هذه الاعتداءات.