شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية نجم الهلال لمواجهة بطل أوزبكستان بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن جاهزية نجم نادي الهلال الأول السعودي لكرة القدم لمباراة نافباخور الأوزبكي وذلك استعدادا لخوض مباراة الافتتاح في بطولة دوري أبطال أسيا لموسم "2023-2024" غدا على ملعب الملك فهد الدولي.

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فأن البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهز تماما لمباراة نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أسيا لموسم "2023-2024".

وحقق نادي الهلال فوزًا عريضًا مساء الجمعة الماضية على نادي الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم بنتيجة 6-1.

ووفقآ للكاتب الصحفي السعودي محمد حمدي، الذي أكد على جاهزية نجم الهلال السعودي لمواجهة نظيره نافباخور الأوزبكي.

وكتب الكاتب الصحفي السعودي عبر حسابه الشخصي "x "غير صحيح ما يتردد عن تعرض نيمار للإصابة.

وتابع "اللاعب جاهز بمشيئة الله لمباراة فريقه المقبلة في بطولة دوري أبطال أسيا غدٱ.

وحقق نادي الهلال السعودي أربعة ألقاب من بطولة دوري أبطال أسيا في الأعوام السابقة.

ويقع الهلال السعودي في مجموعة مكونة من نافباخور الأوزبكي،ومومباي سيتي الهندي،وناساجي الإيراني.