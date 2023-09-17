شكرا لقرائتكم خبر عن ميتروفيتش يتوقع نتيجة جيدة للهلال أمام نافباخور الأوزبكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن مباراة فريقه غدًا أمام منافسه نافباخور نامانجان الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ستكون قوية.

وقال ميتروفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين:"منافسة كبيرة تنتظرنا غدًا أتوقع أننا سنبدأها بشكل جيد، ومنذ بداية الموسم ونحن نستشعر دعم جماهيرنا الغير محدود، أقول لهم أننا دائمًا في حاجة تواجدهم في جميع المباريات لعمل الفارق".

وتابع متروفيتش :"سعيد جدًا بأن أكون جزء من مجموعة الهلال، ومزاملة لاعبين يملكون إمكانيات كبيرة، وأشعر أنني أتواجد مع الفريق منذ عدة مواسم نظرًا للروح العالية بين اللاعبين في الفريق".

وأضاف ميترفيتش :"بالطبع أحب أن أسجل الأهداف، لكن الأهم أن أعمل وفق تعليمات المدرب مع المجموعة، لنحقق الأمر المنشود وهو تحقيق الانتصارات، ومتحفزين كلاعبين للبطولة ونريد البداية بشكل مثالي".

واختتم ميترفيتش :"أقول لجمهور الهلال نحن في حاجتكم غدًا كما كنتم معنا في كل المباريات السابقه على أرضنا وخارج أرضنا، وأنا سعيد بما وجدته من مستوى عالي في الهلال من تمارين ومستويات لاعبين، أشعر أنني لست عنصر جديد في الفريق نظير ما اجده من تعاون رائع من زملائي".