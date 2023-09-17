66 % من أعمال التفتيش الوقائي تقودها بلدي

فاقت أعمال التفتيش الوقائي بلدي أعمال التفتيش الوقائي سلامة، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت 268.657 عملية تفتيش وقائية، في وقت بلغ فيه عدد التراخيص 262.679، وبلغ إجمالي مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة في مختلف مناطق المملكة 1605.

66 % بلدي

وفقا لرصد أجرته «دوت الخليج» لبيانات وزارة الداخلية لأعمال السلامة الميدانية للعام الماضي، تصدرت مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة وعسير أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت سلامة وبلدي، وتصدرت مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة، إلى جانب استحواذ أعمال التفتيش الوقائي بلدي على النصيب الأكبر من أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي بلدي 176.419 بـ66%، مقابل 92.238 بـ34% لأعمال التفتيش الوقائي سلامة، وبلغ عدد التراخيص بلدي 176.419 ألف ترخيص بـ67%، مقابل 86.260 ألف تراخيص سلامة بـ33%، وبلغ إجمالي الأعمال التوعوية الموزعة 1593 عملا توعويا، وإجمالي مؤسسات وشركات السلامة 1298 بـ81%، مقابل 307 مؤسسات وشركات المصاعد بـ19%.

26 % بمكة

تصدرت مكة المكرمة أعمال التفتيش الوقائي سلامة، حيث بلغ إجمالي أعمال التفتيش 23.854 ألف بـ26%، وحلت الشرقية ثانيا بإجمالي 19.333 ألف بـ21%، والرياض ثالثا بإجمالي 15.799 ألف بـ17%، وعسير رابعا بإجمالي 7271 بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 5257 بـ6%.

استحواذ الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعمال التفتيش الوقائي بلدي، حيث بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي بلدي 48.986 ألف بـ28%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 44.440 ألف بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 23.305 ألف بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 13.736 ألف بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 11.268 ألف بـ6%.

مؤسسات وشركات

تصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة مؤسسات وشركات السلامة المعتمدة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات والشركات 402 بـ31%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 325 بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 249 بـ19%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 65 بـ5%، وعسير خامسا بإجمالي 53 بـ4%.

الأكثر مصاعد

تصدرت مكة المكرمة مؤسسات وشركات المصاعد المعتمدة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات والشركات المعتمدة بها 131 بـ43%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 72 بـ23%، والشرقية ثالثا بإجمالي 48 بـ16%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 17 بـ6%، وعسير خامسا بإجمالي 11 بـ4%.

تفتيش وقائي

268.6 ألف أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت

5 مناطق تتصدر أعمال التفتيش الوقائي

%66 أعمال التفتيش الوقائي بلدي

%34 أعمال التفتيش الوقائي سلامة

262.6 ألف ترخيص

1605 مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة

%81 مؤسسات وشركات السلامة

%19 مؤسسات وشركات المصاعد

الأكثر تفتيش وقائي سلامة:

مكة: 26%

الشرقية: 21%

الرياض: 17%

عسير: 8%

المدينة: 6%

الأكثر تفتيش وقائي بلدي:

الرياض: 28%

مكة: 25%

الشرقية: 13%

عسير: 8%

المدينة: 6%

الأكثر مؤسسات بالسلامة:

الرياض: 31%

مكة: 25%

الشرقية: 19%

المدينة: 5%

عسير: 4%

الأكثر مصاعد:

مكة: 43%

الرياض: 23%

الشرقية: 16%

المدينة: 6%

عسير: 4%