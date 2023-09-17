انت الان تتابع دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.. الاتحاد يستضيف إيه جي إم كي الأوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 سبتمبر 2023, 7:25 مساءً
يستضيف فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، ضيفه إيه جي إم كي الأوزبكي غدًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.
يخوض الاتحاد المباراة بطموحات كبيرة، بعد أن حقق الموسم الماضي لقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا، ساعيًا إلى استعادة اللقب القاري الذي تُوّج به مرتين على التوالي عامي 2004 و2005 ليصبح الفريق الوحيد الذي يحصد ذلك.
وعزّز الفريق صفوفه هذا الموسم بضم النجمين الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، ضمن كوكبة من النجوم الساعية إلى الحصول على اللقب القاري الثالث.
وفي المقابل يتطلع إيه جي إم كي لمواصلة الاعتماد على الروح القتالية، التي كان لها دور كبير في تحقيق الفوز في مباراتين خلال الأدوار التمهيدية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات, إذ يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المحلي، ويحضر للمرة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد نسخة 2021.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي إيه جي إم كي مع القوة الجوية في ألماليك، وسيباهان مع الاتحاد في أصفهان.
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