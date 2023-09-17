دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.. "نافباهور الأوزبكي" يحل ضيفًا على الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 7:32 مساءً

يأمل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم تحقيق بداية إيجابية عندما يتقابل مع ضيفه نافباهور الأوزبكي غدًا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها غدًا أيضًا مومباي سيتي الهندي مع ضيفه ناساجي مازانداران الإيراني على ملعب شري شيف تشاتراباتي في بوني. ويسعى الهلال للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما خسر أمام أوراوا ريد دايموندز نهائي النسخة الماضية الذي شهدت بعده صفوف الهلال تغييرات كبيرة بضم العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي نيمار، والصربي ميتروفيتش. وفي المقابل يعود نافباهور إلى دور المجموعات من البطولة القارية بعد غياب استمر 13 عامًا، وهو يسعى للظهور بصورة إيجابية في المجموعة، ومحاولة العبور إلى الأدوار الإقصائية. وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 أكتوبر المقبل، ويلعب فيها نافباهور مع مومباي سيتي في نامانغان، وناساجي مازانداران مع الهلال في طهران.

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